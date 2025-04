Superguidatv.it - Milan-Inter, dove vedere la semifinale di Coppa Italia in TV e streaming: probabili formazioni e precedenti del derby

La tensione sale alle stelle per una delle sfide più attese della stagione:si affrontano nelladi, rinnovando una rivalità storica che accende da sempre il cuore dei tifosiesi e non solo. Ildella Madonnina, in programma questa sera (2 aprile 2025) allo stadio San Siro, promette spettacolo, adrenalina e una cornice di pubblico da grande evento. In palio c’è l’accesso alla finalissima di Roma, e nessuna delle dueha intenzione di cedere terreno. Vediamo tutte le inriguardanti il match,vederlo in diretta tv e, leed ideldi2024-2025 in diretta TV eI tifosi potranno seguirein diretta TV su Canale 5, con collegamento a partire dalle ore 20:40.