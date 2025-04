Superguidatv.it - Sky Cinema omaggia Val Kilmer: stasera arrivano i film più leggendari dell’attore

Leggi su Superguidatv.it

Val, noto attore americano, si è spento oggi all’età di 65 anni. Per rendere omaggio alla sua memoria, Skymanderà in onda due dei suoipiù iconici. Questa sera infatti, dalle 21, su SkyAction e in streaming su Now, ci saranno Batman Forever e Top Gun.La trama dei duecon ValAttore versatile e di grande talento, Valha lasciato un’impronta indelebile nel panoramatografico, soprattutto grazie airilasciati tra gli anni ’80 e ’90. I due titoli che, 2 aprile, manderà in onda Sky, rappresentano due dei ruoli più significativi della sua carriera.Uno dei personaggi che lo ha consacrato è stato Tom Kasanszky (Iceman) in Top Gun, culttografico con Tom Cruise come protagonista. Unche ha segnato intere generazioni, la storia segue infatti un gruppo di piloti selezionati per addestrarsi nella prestigiosa scuola Top Gun della Marina Statunitense per diventare i migliori.