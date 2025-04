Agrigentonotizie.it - “Deteneva cocaina destinata allo spaccio”: 57enne arrestato in flagranza di reato

Leggi su Agrigentonotizie.it

I carabinieri della Stazione di Ravanusa hanno tratto in arresto, indi, undel luogo per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. L’uomo, dopo una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 53 dosi di, per un peso complessivo di circa.