Noi saremo tutto | il terzo festival di letteratura working class

Roma, 2 apr. (askanews) – Torna, dal 4 al 6 aprile, ildial presidio ex Gkn di Campi Bisenzio. Organizzato da Edizioni Alegre, Collettivo di Fabbrica ex Gkn, Soms Insorgiamo, in collaborazione con Arci Firenze e con la direzione artistica di Alberto Prunetti, ilè un evento unico nel panorama culturale italiano e internazionale, e tiene insieme la discussione letteraria sull’immaginariocon la mobilitazione della vertenza operaia più lunga del nostro paese. La prima edizione era dedicata alle Genealogie e quindi al passato, la seconda indagava le Geografie e quindi il presente, mentre questa terza edizione è rivolta al futuro, alle prospettive della, riassunte con lo slogan, ripreso dal movimento sindacale nordamericano: «Noi».