Come è morto Val Kilmer, la malattia che gli tolse la voce

Hollywood piange la scomparsa di un altro mostro sacro. Valieri, martedì 1 aprile 2025, a Los Angeles, all’età di 65 anni. La figlia Mercedes ha reso noto che la causa sia stata una delle più comuni al mondo, la polmonite. L’attore non era, purtroppo, nuovo a seri problemi di salute. Nel 2014, infatti, gli era stato diagnosticato un cancro alla gola, dal quale era guarito, che, però, aveva lasciato uno strascico pesante. A seguito dell’intervento chirurgico e della chemioterapia,aveva perso l’uso delle corde vocali e doveva servirsi di una laringe elettrica per comunicare. Malgrado le difficoltà, aveva ripreso il ruolo di Iceman nel sequel di successo del 2022, Top Gun: Maverick.La sua carriera è durata per oltre quarant’anni, nel corso dei quali ha ottenuto ruoli importanti, tra cui si ricordano quello di Madmartigan in Willow, di Ron Howard e George Lucas del 1988.