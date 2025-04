Lapresse.it - De Zerbi, Olympique Marsiglia in crisi: il Milan alla finestra

Voci di mercato vedono Roberto Devicinopanchina del. Da una parte il tecnico bresciano sembra essere in collisione con l’(con cui ha un contratto fino al 2027), dall’altra il clubese è in cerca di un allenatore per la prossima stagione. I rossoneri sarebbero a caccia di un profilo italiano dopo le due esperienze con i portoghesi Paulo Fonseca e Sergio Conceição.Dee ladell’Secondo quanto riportato da il giornale francese l’Equipe, Deavrebbe tolto due giorni di riposo ai suoi giocatori dopo la pesante sconfitta con il Reims per 3-1 (la terza di fila in campionato). Il prezzo da pagare è stato caro: addio al secondo posto in classifica, nessuna pausa per i calciatori e malumori nello spogliatoio.Ilora è terzo a quota 49 punti, dietro a Monaco (50) e Paris Saint Germain (capolista con 71 punti).