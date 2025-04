.com - Treni, Pasqua 2025: torna il collegamento turistico Piemonte-Sicilia. Con fermate anche a Firenze

Leggi su .com

sui binari ilExpress, ilfrapensato per offrire un'opportunità di viaggio aini residenti nel nord Italia per motivi di lavoro o studio. In occasione del lungo pontele questo servizio, realizzato grazie alla collaborazione tra FSTuristici Italiani e l'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regionena, collegherà Torino, Milano, Parma, Bologna,e Roma a Palermo e Siracusa il 17 aprile, con viaggio di ritorno previsto il 26 aprileL'articoloil. Conproviene daPost.