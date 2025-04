Unlimitednews.it - Israele, il vice capo dello Shin Bet guiderà ad interim l’intelligence interna

Leggi su Unlimitednews.it

TEL AVIV () (ITALPRESS) – IlBet assumerà la guida addell’agenzia di intelligenceisraeliana, fino a quando non verrà nominato il successore di Ronen Bar, sollevato dall’incarico dal primo ministro, Benjamin Netanyahu. Lo ha annunciato oggi l’ufficio del premier.L’identità deltemporaneoBet è anonima. Ildell’esecutivo sta proseguendo con le interviste dei potenziali successori di Bar, dopo che ieri, a sorpresa, è stata ritirata la scelta dell’exammiraglio della Marina militare, Eli Sharvit. La nomina di quest’ultimo era stata criticata per la mancanza di esperienza nel settore dele perché l’ex ufficiale non conosce l’arabo, un requisito essenziale per guidare loBet. Inoltre, la nomina aveva creato imbarazzo all’interno della maggioranza: Sharvit ha preso parte, infatti, ad alcune manifestazioni contro il governo.