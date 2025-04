Dayitalianews.com - Sardegna: 14enne tenta rapina ad un rider e minaccia i carabinieri, in manette insieme al complice

alanche unmaggiorenne che avrebbe aiutato l’amico nellata.Hanno puntato unin bicicletta fermo davanti a una rivendita di kebab, in via Pascoli, a Sassari. Poi hanno aspettato il momento giusto e hannoto di rubargli il mezzo a due ruote. Une il suomaggiorenne, sono stati arrestati dai, allertati dai titolari della kebabberia che avevano assistito alla scena. Il minore – assistito dall’avvocato Federica Petretto – dopo essere finito davanti al giudice del Tribunale per i minorenni di Sassari, è stato trasferito in una comunità per minori, dopo che il suo arresto è stato confermato. Anche ilè finito in carcere.LataSecondo quanto ricostruito dai– la scorsa sera – il minorenne, impugnando un coltello, avrebbeto ilobbligandolo a consegnarli la bicicletta elettrica con la quale effettuava le consegne.