Oasport.it - LIVE Cobolli-Gasquet 6-4 4-6, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: il francese porta il match al set decisivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro.TERZO SET6-4 Secondo set. Con un perfetto serve and volley ililal set.40-30 Set point. Servizio vincente.30-30 Ottimo dritto incrociato stretto del romano.30-15 Servizio, rovescio e smash a rimbalzo a segno per il.15-15 Prima vincente di.0-15 E’ lungo il dritto dal centro del veterano transalpino.5-4 Break. Fuori di metri il rovescio di. Dopo il cambio di campo ilservirà per il set.15-40 Due palle break. Doppio fallo nefasto dell’italiano.15-30 In corridoio il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro.15-15 Servizio e dritto a segno per Flavio.0-15 Ilguadagna campo grazie al suo proverbiale rovescio.