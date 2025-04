Ilfattoquotidiano.it - Mark Samson, chi è il 23enne fermato per il femminicidio di Ilaria Sula

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di origini filippine, il giovaneper ildella sua ex ragazza. Dopo un lungo interrogatorio ha ammesso il delitto. Studiava architettura, lavorava al McDonald’s e viveva ancora insieme ai genitori in via Homs, nel quartiere Africano della Capitale: e proprio lì, secondo l’ipotesi degli inquirenti, avrebbe ucciso l’ex fidanzata accoltellandola per poi sbarazzarsi del corpo, in un bosco a diversi chilometri di distanza, dopo averlo chiuso in una valigia.Nella tarda mattinata gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento per trovare elementi utili alle indagini: gli uomini della polizia scientifica sono al lavoro. Disi erano perse le tracce dal 25 marzo scorso. Tra i due vi era stato un legame sentimentale, poi però finito.