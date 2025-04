Tvzap.it - Italia sotto choc, ragazza trovata in casa con un coltello in testa

Leggi su Tvzap.it

incon unin– Era stesa a terra, con uninfilato nella, quando la sorella l’hanella cucina della loro abitazione in via Libertà. La 22enne, cittadina dello Sri Lanka, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove ha provato a ricostruire i fatti, scrivendo su un foglio quanto ricordava dell’accaduto. ( dopo le foto) Leggi anche: Sonia Bruganelli, svela il vero motivo della rottura con Bonolis (e fa il confronto con Madonia)Leggi anche: Fabio Fazio in lutto: le sue parole toccano il cuore di tuttiincon uninUnadi 22 anni dello Sri Lanka è stataieri sera ina Cinisello Balsamo, nel Milanese, con unda cucina conficcato in