Anteprima24.it - Pago Veiano, il sindaco De Ieso: “Lavori sulla SP 58, riparte un’opera attesa e ingiustamente attaccata”

Tempo di lettura: 2 minutiSono stati ufficialmente affidati idi completamentoStrada Provinciale 58,fondamentale per la sicurezza e la mobilità del nostro territorio, oggetto in passato di polemiche e mistificazioni.Iriguardano interventi residuali che completano un progetto da 3 milioni di euro, già in gran parte realizzato e collaudato. Le opere attualmente in corso sono finanziate con risorse residue del progetto principale e con ulteriori fondi messi a disposizione dalla Provincia, anch’essi provenienti da un precedente protocollo d’intesa stipulato anni fa.“È il completamento di un progetto che abbiamo seguito con impegno e trasparenza, nonostante le troppe falsità che sono state dette”, ha dichiarato ildiMauro De.“Oggi iripartono e con essi cade il castello di accuse, insinuazioni e bugie costruito su questa strada emia persona”.