Europa.today.it - Prima batosta elettorale per Trump: la giudice liberal batte il candidato sostenuto dai milioni di Musk

LaSusan Crawford, sostenuta dai Democratici, è stata eletta alla Corte Suprema del Wisconsin. L'elezione era considerata il primo banco di provadegli umori statunitensi dall'entrata in carica di Donalded è risultata in una battuta d'arresto per il repubblicano.Il.