Agrigentonotizie.it - Ventunenne con marijuana in tasca per le vie del centro: segnalato quale assuntore abituale

Leggi su Agrigentonotizie.it

In giro per ilstorico di Canicattì, con indella. Droga che verosimilmente aveva appena acquistato e che da lì a poco avrebbe consumato, infrattandosi in qualche cortile o, mettendosi al riparo da sguardi indiscreti, in macchina. È stato però pizzicato dagli agenti del.