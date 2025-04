Internews24.com - Calciomercato Inter, un ex del calcio italiano fa le avance al club nerazzurro. Lui ha dato il via libera

di Redazione, un ex delfa leal. Lui ha giàil viae sarebbe pronto a trasferirsi anche subitoÈ sempre in fermento il, tanti i nomi monitorati dagli uomini del. L’ultima notizia è quella riguardante una suggestione dalla Turchia che riguarda una vecchia conoscenza del, Ciro Immobile. Attualmente l’attaccante è in forza al Besiktas,in cui è approdopo essersi trasferito dalla Lazio. Immobile tramite il suo agente pare stia cercando una squadra e pare abbia valutato positivamente l’esse dell’e sia disponibile a lasciare il Be?ikta? per tornare in Italia a fine stagione. In un’vista rilasciata a Radio Serie A proprio l’ex Lazio ha affermato che si sente pronto per tornare in uno dei campionati più difficili dove tra l’altro ha battuto record importanti.