Ilrestodelcarlino.it - Nella casa diroccata anche una lavatrice e sette frigo: sgomberati 21 tonnellate di rifiuti

Bologna, 2 aprile 2025 – Ventuno tonte e duecentotrenta chili dirimossi e poi conferiti in discarica da Hera. E’ l’esito di uno sgombero avvenuto all’interno di una excolonica fra Bologna elecchio, in zona Casteldebole in via Rondella 1, fatto eseguire dalla Polizia Locale. Si tratta di un immobile disabitato, in condizioni strutturali precarie, ma molte tracce facevano pensare a una frequentazione saltuaria o notturna. Dopo una approfondita attività preliminare per mettere in sicurezza la struttura, la polizia locale, il personale dei Lavori Pubblici ed Hera hanno ripristinato la situazione generale dell’area. Durante l’operazione, sono stati impiegatiuna decina di ausiliari di prossimità che hanno segnalato i vari accessi presenti lungo la via impegnata dalle attività di polizia.