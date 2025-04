Ilfattoquotidiano.it - “Si perdono oltre 50 mila euro per colpa dei clienti che prenotano e non si presentano, ora basta”: la rabbia dei ristoratori. Scattano penali e obbligo di carta di credito

Un tavolo prenotato, apparecchiato, che rimane desolatamente vuoto mentre fuori c’è la fila. Personale pagato che attende invano. Cibo acquistato che rischia di finire sprecato. È la piaga del “no-show“, la cattiva abitudine di prenotare al ristorante e poi non presentarsi senza avvisare, un misto di maleducazione e danno economico che affligge la ristorazione non solo a Bologna, ma in tutte le principali località turistiche italiane. E la risposta degli esercenti è sempre più netta:dia garanzia eper chi dà forfait all’ultimo minuto. Se sotto le Due Torri la pratica sta prendendo piede solo ora, tra resistenze e timori, in altre città comeno, Roma, Forte dei Marmi ma non solo, molti locali – soprattutto quelli più richiesti o di fascia alta – la adottano già da tempo.