Je so' pazzo: al via le riprese del biopic di Nicola Prosatore su Pino Daniele

Massimiliano Caiazzo interpreta il bluesman napoletano nella pellicola diche ripercorre la sua vita e la sua carriera. Sono in corso a Napoli ledi Je so'diretto dadedicato alla vita e alla carriera di. Massimiliano Caiazzo, già apprezzato dal grande pubblico per Storia della mia famiglia, Uonderbois e il fenomeno Mare Fuori, si calerà nei panni del bluesman napoletano. "Sto lavorando sodo, a testa bassa e con immenso amore. Darò tutto me stesso" ha detto l'attore, entusiasta all'idea di rendere omaggio alla leggenda della musica partenopea.fa ritorno dietro la macchina da presa dopo il successo del suo acclamato esordio Piano Piano presentato in anteprima al 75esimo .