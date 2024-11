Liberoquotidiano.it - Impotenza, l'abitudine alimentare che condanna gli uomini: lo studio è una sentenza

Una recente ricerca realizzata dall'Università Telematica San Raffaele di Roma e dall'Irccs San Raffaele ha messo in luce le preferenze alimentari maschili, rilevando una predilezione per carni rosse e lavorate, consumate spesso rapidamente, fuori casa e a orari irregolari. La Società Italiana di Andrologia (SIA) ha avvertito che tali abitudini possono avere conseguenze significative sulla vita sessuale. Alessandro Palmieri, presidente della SIA e professore di Urologia all'Università Federico II di Napoli, mette in evidenza il fatto che "glisono più propensi a consumare cibi ricchi di grassi, come carni rosse e insaccati". Questa inclinazione, però, può aumentare il rischio di condizioni che compromettono la sfera intima. Tradotto: il rischio è l'