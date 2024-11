Oasport.it - WTA Merida, brilla la stellina Polina Kudermetova, sorprende Stojanovic, ok Sonmez e Zarazua

Leggi tutto su Oasport.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Tra battaglie e interruzioni per pioggia si sono conclusi gli ottavi di finale del WTA 250 di(Messico) sul cemento all’aperto. Una lunga giornata che si è aperta con la bella vittoria della giovane, sorella di Veronika. La classe 2003 russa ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 la veterana statunitense Varvara Lepchenko, restando sempre in controllo del match e perdendo il servizio solo quando si è trovata avanti. Ai quarti di finaleaffronterà lante serba Ninache torna ad alti livelli battendo la canadese Marina Stakusic con il punteggio di 6-3 6-3. L’ex n.81 del mondo era stata ferma a lungo e adesso arriva nelle migliori otto di un torneo WTA da n.560 del mondo. Buono anche il successo della turca Zeynep: 7-6(3) 6-3 alla francese Elsa Jacquemot in poco meno di due ore di gioco.