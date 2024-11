Sport.quotidiano.net - Tennistavolo - Serie nazionali e regionali. Un fine settimana agrodolce. Ma c’è il bel successo in "A2»

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: E’ stato undolce-amaro per ilVillaggio Lucca. Nella terza giornata di campionato a squadre in"A2" è arrivato uncontro i partenopei del GG Teamwear Sant’Espedito Napoli, con un 4-1 firmato da Di Fiore (2), Ragni (1), Puppo e Mankowski. Vincendo, i rossoneri si sono piazzati nella prima posizione della classifica, a pari punti con il TT Muravera, prossimo avversario nella quarta giornata. Il campionato è solo agli inizi, ma la società del presidente Frediani non poteva sperare in una partenza migliore, vista la prima esperienza in assoluto di una squadra lucchese in"A2". Sono, invece, arrivate due sconfitte nelleper la "B1" e la "C1". Nel girone "C" della "B1" Lucca perde 2-5 contro Cascina, mentre, nel girone "I" della"C1", ancora con un risultato di 2-5, il Villaggio cede all’Apuania Carrara.