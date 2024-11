Linkiesta.it - La cura del ferro di Palermo, che finalmente ha una nuova stazione dopo anni di ritardi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Linkiesta.it: Il presidente del consiglio è Paolo Gentiloni. L’amministrazione Trump, in America, passa da uno scandalo all’altro. L’Italia perde lo spareggio con la Svezia ed è fuori dai Mondiali in Russia. È il 2017. E bisogna tornare con la mente a quell’anno per godersi appieno quanto accaduto, il 28 ottobre del 2024, a. Sono le sei e dieci. E c’è un treno che arriva in una. Laè in centro, si chiama Libertà. Quello che arriva è il primo treno dellatappa dell’eterno cantiere che sta realizzando il cosiddetto anelloviario di. La fermata come quelle che si vedono nelle città moderne.