Il Manchester City rifiuta le offerte per il prodigio

(Justcalcio.com - venerdì 1 novembre 2024)- Notizia fresca giunta in redazione: Il trequartista delClaudio Echeverri fa parte dei piani di Pep Guardiola per il nuovo anno. Secondo l’osservatore di mercato Fabrizio Romano, il 18enne è richiesto come opzione di prestito, ma tutte levengono respinte dalla capolista Premier League. Echeverri ha firmato per ila gennaio ed è rimasto al River Plate con un contratto di prestito che scadrà dopo un anno. L’interesse del River Plate a mantenere Echeverri nel 2025 è stato respinto. Soprannominato El Diablito (il Piccolo Diavolo), Echeverri ha firmato un contratto quadriennale e mezzo all’Etihad Stadium e tornerà da Buenos Aires per riunirsi ai suoi nuovi compagni alla scadenza del prestito.