sparatoria davanti a un ristorante di Poitiers, nell'ovest della Francia. Le persone rimaste ferite sono almeno 5.Lo ha fatto sapere il ministro dell'Interno, Retailleau, secondo cui il fatto è legato al traffico di stupefacenti. Il ministro ha aggiunto che "diverse centinaia di persone, tra le 400e le 600, sono coinvolte" nello scontro a fuoco, che poi si "è trasformato in una rissa". Una fonte della polizia ha fatto sapere che uno dei feriti, un minore di 15 anni, è stato colpito alla testa e versa in gravissime condizioni. Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 9.43davanti a un ristorante di, nell'ovest della. Le persone rimaste ferite sono almeno 5.Lo ha fatto sapere il ministro dell'Interno, Retailleau, secondo cui il fatto è legato al traffico di stupefacenti. Il ministro ha aggiunto che "diverse centinaia di persone, tra le 400e le 600, sono coinvolte" nello scontro a fuoco, che poi si "è trasformato in una rissa". Una fonte della polizia ha fatto sapere che uno dei, un minore di 15 anni, è stato colpito alla testa e versa in gravissime condizioni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in, gravi 5 feriti a Poiters;: cinque feriti gravi. Cosa sappiamo;: cinque feriti gravi. Un 15enne colpito alla testa: è in fin di vita;: cinque feriti gravi;: cinque feriti;, cinque feriti gravi; Approfondisci 🔍

Francia, sparatoria a Poitiers: cinque feriti gravi

(lapresse.it)

Una sparatoria è avvenuta intorno alle 22.45 di giovedì 31 ottobre nel quartiere Couronneries di Poitiers, in Francia, lasciando almeno cinque persone ...

Francia, sparatoria a Poitiers: 5 feriti gravi e "almeno 100 persone coinvolte"

(iltempo.it)

Una sparatoria è avvenuta, intorno alle 22.45 di giovedì ... aggiungendo che oggi "queste sparatorie non avvengono in Sud America, ma a Rennes, a Poitiers, in questa Francia occidentale un tempo ...

Francia, sparatoria a Poitiers: cinque feriti gravi. Un 15enne colpito alla testa: è in fin di vita

(msn.com)

Cinque persone sono rimaste ferite in maniera grave a Poitiers, città della Francia occidentale, al culmine di una sparatoria. Lo ha riferito ...

Francia, cinque feriti per maxi-sparatoria per droga a Poitiers

(msn.com)

Almeno 5 persone sono rimaste ferite nella notte in una sparatoria avvenuta davanti a un ristorante di Poitiers, nell'ovest della Francia. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ...