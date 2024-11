Fontana: “Napoli-Atalanta? Sfida interessante, le due squadre si somigliano nella preparazione fisica” - Gaetano Fontana, ex calciatore del Napoli ed allenatore, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Fontana sulla crescita di Gilmour ”La crescita di Gilmour? Normale che fosse così, le aspettative erano altissime ma non era semplice per lo scozzese incidere già alla prima gara da titolare, dove peraltro tutto il Napoli non l’ha supportati. Probabilmente i demeriti sono stati condivisi con la squadra, ma dopo Empoli avevo già ribadito l’importanza e la qualità del giocatore. A Milano la sua prestazione è stata davvero eccellente, questo rasserena tutti in caso di ulteriori assenze di Lobotka, ma i due potrebbero anche giocare insieme, sono altamente compatibili. Terzotemponapoli.com - Fontana: “Napoli-Atalanta? Sfida interessante, le due squadre si somigliano nella preparazione fisica” Leggi tutto su Terzotemponapoli.com (Terzotemponapoli.com - venerdì 1 novembre 2024)- Gaetano, ex calciatore deled allenatore, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:sulla crescita di Gilmour ”La crescita di Gilmour? Normale che fosse così, le aspettative erano altissime ma non era semplice per lo scozzese incidere già alla prima gara da titolare, dove peraltro tutto ilnon l’ha supportati. Probabilmente i demeriti sono stati condivisi con la squadra, ma dopo Empoli avevo già ribadito l’importanza e la qualità del giocatore. A Milano la sua prestazione è stata davvero eccellente, questo rasserena tutti in caso di ulteriori assenze di Lobotka, ma i due potrebbero anche giocare insieme, sono altamente compatibili.

