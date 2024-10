Gaeta.it - Vincent Lindon esprime il suo desiderio di lavorare in Italia durante il festival France Odeon a Firenze

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attoreseha condiviso la sua passione per l’ildel cinemase, attualmente in corso a, noto per il suo lavoro in oltre 70 film e per vari riconoscimenti, ha parlato della sua volontà di girare film nel nostro paese,ndo affetto e ammirazione per la culturana. La sua presenza alha attirato l’attenzione su un tema molto caro agli appassionati di cinema e alla cinematografia europea. Il legame con l’e i sogni cinematograficiha rivelato che il suo amore per l’è profondo e sincero, affermando: “Avrei voluto fare film in, sto benissimo in. La sua esperienza risale al 1996, anno in cui partecipò al film “Vite strozzate”, in cui recitò accanto a volti noti come Sabrina Ferilli e Luca Zingaretti.