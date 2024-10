Pinzette molecolari contro una rara malattia genetica infantile

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Vere e proprie ‘, disegnate ad hoc per arrestare l’accumulo di sostanze tossiche nel cervello dei bambini e prevenire i danni tipici di unae gravissima, la sindrome di Sanfilippo: sono state messe a punto da un gruppo internazionale di ricercatori guidato dal Ceinge di Napoli, con la collaborazione anche di Università Federico II di Napoli e Istituto Telethon die Medicina (Tigem) di Pozzuoli. Sperimentato nei topi, questo trattamento non solo ha protetto il cervello dalla neurodegenerazione, ma si è dimostrato in grado di potenziare gli effetti della terapia genica. Lo studio, pubblicato sulla rivista Molecular Therapy, potrebbe aprire nuove prospettive per la cura di questa patologia e anche di tante altre malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer.