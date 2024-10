Medico di Crema palpeggia cinque donne durante la visita aziendale: condannato a 5 anni di carcere (Di giovedì 31 ottobre 2024) cinque anni e quattro mesi di carcere per il Medico accusato di aver palpeggiato cinque donne durante una visita sul luogo di lavoro. Questa la sentenza che la giudice Elisa Mombelli ha emesso dopo aver ascoltato le tesi dell’accusa, che voleva una condanna a cinque anni e otto mesi e quelle della difesa, che chiedeva l’assoluzione. I fatti riguardano le visite mediche il Medico aveva effettuato in un’azienda di Crema a fine gennaio. Al termine della consulenza, cinque donne lo avevano accusato di esser andato ben oltre la semplice visita medica, ma di averle palpeggiate. E avevano denunciato. Nel mese di marzo il Medico era stato sospeso dalla professione e messo ai domiciliari, dove è tuttora detenuto. Ilgiorno.it - Medico di Crema palpeggia cinque donne durante la visita aziendale: condannato a 5 anni di carcere Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)e quattro mesi diper ilaccusato di avertounasul luogo di lavoro. Questa la sentenza che la giudice Elisa Mombelli ha emesso dopo aver ascoltato le tesi dell’accusa, che voleva una condanna ae otto mesi e quelle della difesa, che chiedeva l’assoluzione. I fatti riguardano le visite mediche ilaveva effettuato in un’azienda dia fine gennaio. Al termine della consulenza,lo avevano accusato di esser andato ben oltre la semplicemedica, ma di averlete. E avevano denunciato. Nel mese di marzo ilera stato sospeso dalla professione e messo ai domiciliari, dove è tuttora detenuto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:didonne durante la visita aziendale: condannato a 5 anni di carcere; Chiesti 5 anni e 8 mesi per undel lavoro: "Ha abusato didonne"; «Ha palpeggiatopazienti»,del lavoro condannato a 5 anni e 4 mesi; Abusò delle pazienti.anni e quattro mesi perdel lavoro;quattro pazienti durante le visite mediche: arrestato undel lavoro; Abusi su minori, definitiva la condanna a 4 anni e 7 mesi per l’ex sacerdote Mauro Inzoli; Approfondisci 🔍

Palpeggiamenti durante le visite. Il medico di base rischia cinque anni

(msn.com)

Sono nove gli episodi di violenza che vengono contestati a un medico settantenne di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale. Episodi che vanno, come periodo temporale, dal 2 ...

Almè, il pm: «Cinque anni al medico di base che palpeggiò otto pazienti». Gli avvocati: va assolto

(msn.com)

Il dottore, di 71 anni, ora in pensione, era finito agli arresti domiciliari (poi revocati). Al giudice disse che non era vero, ma ha risarcito le donne ...

Medico di base palpeggia la paziente di 24 anni durante una visita: arrestato un professionista 57enne a Novedrate, denunciati altri casi

(milano.repubblica.it)

Una visita medica che si trasforma in un incubo. Una ragazza di 24 anni è stata palpeggiata dal suo medico di base durante degli accertamenti. Ma ha denunciato tutto ai carabinieri e il medico è ...

Chiesti 5 anni e 8 mesi per un medico del lavoro: “Ha abusato di cinque donne”

(fanpage.it)

nei confronti di un medico del lavoro che avrebbe abusato di cinque donne in un centro di medicina e salute di Crema. L'imputato è un 63enne, residente a Bergamo e iscritto all'Ordine di Genova ...