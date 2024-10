La Juventus ha scelto il vice Vlahovic: blitz a sorpresa a gennaio (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Juventus è pronta a mettere le mani sul nuovo vice Vlahovic in vista del mercato di gennaio. I continui acciacchi fisici di Milik obbligheranno Giuntoli ad accelerare le operazioni già nelle prossime settimane Il mercato della Juventus del mese di gennaio entrerà nel vivo con l’affondo su un nuovo centravanti e un nuovo centrale difensivo. I continui problemi fisici di Milik, infatti, spingeranno Giuntoli a valutare l’immediato affondo su un nuovo numero nove. Si defila quasi definitivamente la possibilità di piombare con decisione su David del Lille, a prescindere dalla scadenza contrattuale del canadese il prossimo 30 giugno 2024. Il diretto interessato, infatti, vorrebbe aspettare la prossima estate per valutare attentamente le possibili offerte contrattuali. Non trovano riscontri neanche le ultime indiscrezioni su Bonny del Parma. Tvplay.it - La Juventus ha scelto il vice Vlahovic: blitz a sorpresa a gennaio Leggi tutto 📰 Tvplay.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Laè pronta a mettere le mani sul nuovoin vista del mercato di. I continui acciacchi fisici di Milik obbligheranno Giuntoli ad accelerare le operazioni già nelle prossime settimane Il mercato delladel mese dientrerà nel vivo con l’affondo su un nuovo centravanti e un nuovo centrale difensivo. I continui problemi fisici di Milik, infatti, spingeranno Giuntoli a valutare l’immediato affondo su un nuovo numero nove. Si defila quasi definitivamente la possibilità di piombare con decisione su David del Lille, a prescindere dalla scadenza contrattuale del canadese il prossimo 30 giugno 2024. Il diretto interessato, infatti, vorrebbe aspettare la prossima estate per valutare attentamente le possibili offerte contrattuali. Non trovano riscontri neanche le ultime indiscrezioni su Bonny del Parma.

La Juve ha scelto lui: ecco il vice Vlahovic

Juve, Thiago Motta ha scelto il vice Vlahovic: ecco chi è il talento classe 2005

Con Milik ancora out per molto tempo, Thiago Motta ha individuato il vice Vlahovic: andiamo alla scoperta del classe 2005 La Juventus continua a dover fronteggiare l’emergenza infortuni ...

Juventus alla ricerca di un vice Vlahovic

La Juventus , in questa prima parte di stagione, ha mostrato alcune difficoltà in fase offensiva, chiudendo diverse gare senza segnare. La dirigenza bianconera, consapevole delle necessità della squad ...

Il bomber che non ti aspetti: ‘nuovo’ vice Vlahovic alla Juve

La Juventus continua a faticare in questa prima parte di stagione anche sul piano offensivo: manca un centravanti dietro Vlahovic ...