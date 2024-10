Ilgiorno.it - Giovanni Pillitteri morto a 52 anni sulle Dolomiti: la gioia della vetta e poi la caduta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un’altra tragediamontagna. Questa volta a fare da teatro sono lee le Tre Cime di Lavaredo al confine tra Auronzo di Cadore e Dobbiaco, tra le più belle vette italiane, a circa 3mila metri di altezza e mirabilmente erette sopra il lago di Misurina. Un alpinista,di 52di Padenghe sul Garda, èprecipitando per 700 metri dallaOvest via delle Tre Cime di Lavaredo. È finito su una serie di ghiaioni, alla baseparete Nord. L’uomo aveva risalito la via normale assieme ad altre quattro persone e con loro, tolti gli zaini sulla cima, stava facendo una pausa, quando è scivolato, precipitando per centinaia di metri e finendo sui ghiaioni sottostanti, alla baseparete Nord.