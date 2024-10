Ferrara lancia un messaggio al sindaco: "Verifica di maggioranza e rimpasto per cambiare rotta" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ad Aversa, dopo 4 mesi, già si parla di "Verifica di maggioranza". A richiederla al sindaco è la consigliera Adele Ferrara, eletta nel movimento "Aversa Italia" e che di recente si è dichiarata indipendente. Ferrara evidenzia le spaccature in una maggioranza variopinta dalla genesi e che in Casertanews.it - Ferrara lancia un messaggio al sindaco: "Verifica di maggioranza e rimpasto per cambiare rotta" Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ad Aversa, dopo 4 mesi, già si parla di "di". A richiederla alè la consigliera Adele, eletta nel movimento "Aversa Italia" e che di recente si è dichiarata indipendente.evidenzia le spaccature in unavariopinta dalla genesi e che in

