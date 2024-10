Da San Benedetto in Ucraina. Volontario trovato morto a Kiev. La figlia: "Papà, sei un eroe" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Massimiliano Galletti, 59 anni, di San Benedetto è morto lunedì scorso all’ospedale di Kiev, ma non si conoscono i motivi del decesso. Un mistero. Neppure i familiari: la mamma Vittoria, la moglie Donatella e la figlia Aurora, informati della tragica notizia, sanno ancora che cosa è realmente accaduto. Massimiliano Galletti era un dipendente del comune di San Benedetto e circa un anno fa partì con la Protezione civile per una missione umanitaria in Polonia, ai confini con l’Ucraina per aiutare le persone che scappavano dalle zone interessate dal conflitto. Lo fece con un permesso rilasciato dall’amministrazione comunale di San Benedetto. Scaduto il termine avrebbe dovuto tornare a casa, invece Massimiliano ha rinnovato la richiesta per motivi personali, probabilmente, per continuare la sua missione in modo autonomo. Ilrestodelcarlino.it - Da San Benedetto in Ucraina. Volontario trovato morto a Kiev. La figlia: "Papà, sei un eroe" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Massimiliano Galletti, 59 anni, di Sanlunedì scorso all’ospedale di, ma non si conoscono i motivi del decesso. Un mistero. Neppure i familiari: la mamma Vittoria, la moglie Donatella e laAurora, informati della tragica notizia, sanno ancora che cosa è realmente accaduto. Massimiliano Galletti era un dipendente del comune di Sane circa un anno fa partì con la Protezione civile per una missione umanitaria in Polonia, ai confini con l’per aiutare le persone che scappavano dalle zone interessate dal conflitto. Lo fece con un permesso rilasciato dall’amministrazione comunale di San. Scaduto il termine avrebbe dovuto tornare a casa, invece Massimiliano ha rinnovato la richiesta per motivi personali, probabilmente, per continuare la sua missione in modo autonomo.

