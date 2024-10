Calcio, Serie A: Genoa-Fiorentina 0-1 (Di giovedì 31 ottobre 2024) 20.30 Quinta vittoria nelle ultime sei partite per la Fiorentina che espugna Marassi:Genoa battuto 0-1. Agganciata l'Atalanta a 19 punti e superata la Juventus Rossoblù ultimi a 6 punti,con sei sconfitte e due pareggi nelle ultime otto. Parte bene il Genoa:Matturro impegna De Gea,Martin spara alto,Sabelli largo. Si vede la Fiorentina, Richardson chiama Leali alla respinta. Ripresa.Ancora occasioni per il Grifone con Ekhator e Martin,ma il gol lo segna la Viola:Beltran crossa, Gosens vince un rimpallo e trafigge Leali (72'). Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 20.30 Quinta vittoria nelle ultime sei partite per lache espugna Marassi:battuto 0-1. Agganciata l'Atalanta a 19 punti e superata la Juventus Rossoblù ultimi a 6 punti,con sei sconfitte e due pareggi nelle ultime otto. Parte bene il:Matturro impegna De Gea,Martin spara alto,Sabelli largo. Si vede la, Richardson chiama Leali alla respinta. Ripresa.Ancora occasioni per il Grifone con Ekhator e Martin,ma il gol lo segna la Viola:Beltran crossa, Gosens vince un rimpallo e trafigge Leali (72').

