"Salario minimo garantito a chi lavora per il Comune" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avviare un percorso per garantire ai dipendenti del Comune di Modena, e a coloro che lavorano in appalti comunali, un Salario minimo di 9 euro l’ora. È la principale richiesta che il Consiglio comunale rivolge all’Amministrazione con la mozione dedicata al trattamento economico minimo orario, presentata dai gruppi di maggioranza(Pd, Avs, Spazio democratico, M5s, Pri-Azione-Sl) e Modena Civica, nella seduta di lunedì. Il documento è stato approvato con il voto a favore dei proponenti presenti in aula (Pd, Avs e M5s), il voto contrario di Fratelli d’Italia e Modena in ascolto; astensione per Lega Modena. La mozione, illustrata dal Pd, si focalizza sulla cosiddetta povertà lavorativa, ovvero quella condizione in cui il Salario non consente di sostenere condizioni di vita dignitose ai lavoratori. Ilrestodelcarlino.it - "Salario minimo garantito a chi lavora per il Comune" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avviare un percorso per garantire ai dipendenti deldi Modena, e a coloro cheno in appalti comunali, undi 9 euro l’ora. È la principale richiesta che il Consiglio comunale rivolge all’Amministrazione con la mozione dedicata al trattamento economicoorario, presentata dai gruppi di maggioranza(Pd, Avs, Spazio democratico, M5s, Pri-Azione-Sl) e Modena Civica, nella seduta di lunedì. Il documento è stato approvato con il voto a favore dei proponenti presenti in aula (Pd, Avs e M5s), il voto contrario di Fratelli d’Italia e Modena in ascolto; astensione per Lega Modena. La mozione, illustrata dal Pd, si focalizza sulla cosiddetta povertàtiva, ovvero quella condizione in cui ilnon consente di sostenere condizioni di vita dignitose aitori.

