Poliziotti mortificati e mazziati

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vi siete mai messi nei panni di un agente di polizia? Beh, ve li faccio indossare io, che gli uomini delle forze dell’ordine li frequento da un po’. Un poliziotto che fa servizio su una volante ha uno stipendio in media di 1.600 euro netti al mese, per turni che si spalmano a volte la mattina e poi riprendono la sera, con un servizio che inizia alle 24 e termina alle 7. Se è costretto a fare gli straordinari, e spesso capita, lo Stato gli riconosce 12,70 euro lorde, ma se la Questura a cui appartiene ha superato il monte ore stanziato, e anche questo capita di frequente, i soldi vengono pagati con il contagocce, in qualche caso anche con due anni di ritardo.