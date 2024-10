L’Antitrust contro Crédit Agricole Italia: nel mirino la promozione scorretta dei mutui (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Antitrust ha messo Crédit Agricole Italia sotto la propria lente d’ingrandimento. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società e ha svolto alcune ispezioni nelle varie sedi dell’istituto bancario. L’accusa è di aver promosso il «Mutuo Crédit Agricole Greenback» senza includere nel Taeg l’intero costo della polizza a protezione del credito. Quest’ultima, la Cpi, è necessaria per accedere allo sconto promozionale sul tasso di interesse ma l’indicazione del costo sarebbe stata relativa soltanto ai primi 12 mesi dalla stipula del mutuo stesso. Le accuse delL’Antitrust Ma c’è di più. Per L’Antitrust, inoltre, il Mutuo Greenback è stato promosso anche sui vari siti comparatori di mutui, senza sottolineare, però, che l’accesso all’offerta è condizionata ad alcune condizioni. Lettera43.it - L’Antitrust contro Crédit Agricole Italia: nel mirino la promozione scorretta dei mutui Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha messosotto la propria lente d’ingrandimento. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società e ha svolto alcune ispezioni nelle varie sedi dell’istituto bancario. L’accusa è di aver promosso il «MutuoGreenback» senza includere nel Taeg l’intero costo della polizza a protezione del credito. Quest’ultima, la Cpi, è necessaria per accedere allo sconto promozionale sul tasso di interesse ma l’indicazione del costo sarebbe stata relativa soltanto ai primi 12 mesi dalla stipula del mutuo stesso. Le accuse delMa c’è di più. Per, inoltre, il Mutuo Greenback è stato promosso anche sui vari siti comparatori di, senza sottolineare, però, che l’accesso all’offerta è condizionata ad alcune condizioni.

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria contro Crédit Agricole Italia, con l'accusa di aver promosso in maniera scorretta uno dei suoi mutui.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Crédit Agricole Italia ...

Ieri i funzionari dell’Autorità, informa una nota, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Crédit Agricole Italia S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ...

Secondo l’authority le simulazioni effettuati anche dai comparatori online non includono l’intero costo della polizza e dunque il tasso Taeg applicato risulta più basso rispetto a quello offerta alla ...