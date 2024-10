Infanticidio da film horror nel night club: la mamma ha partorito nel water e poi ha tirato lo sciacquone (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La mamma ha partorito direttamente nel water, poi ha tirato l’acqua dello scarico dopo che ”la bambina già si trovava con la testa in basso all’interno del wc, in tal modo provocandone l’annegamento”. E’ la ricostruzione della Procura di Padova sul caso della neonata trovata morta ieri mattina all’alba nell’appartamento dormitorio di un night club di Piove di Sacco (Padova). La mamma, Melissa Russo, una italo-brasiliana di 29 anni, è accusata di omicidio aggravato e al momento è piantonata all’ospedale civile di Padova. L’orribile Infanticidio nel bagno del night club di Padova Melissa Russo, avrebbe fatto tutto da sola, senza aiuti di terze persone, partorendo la bimba nel water della casa adiacente il night club, e provocandone l’annegamento. Secoloditalia.it - Infanticidio da film horror nel night club: la mamma ha partorito nel water e poi ha tirato lo sciacquone Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lahadirettamente nel, poi hal’acqua dello scarico dopo che ”la bambina già si trovava con la testa in basso all’interno del wc, in tal modo provocandone l’annegamento”. E’ la ricostruzione della Procura di Padova sul caso della neonata trovata morta ieri mattina all’alba nell’appartamento dormitorio di undi Piove di Sacco (Padova). La, Melissa Russo, una italo-brasiliana di 29 anni, è accusata di omicidio aggravato e al momento è piantonata all’ospedale civile di Padova. L’orribilenel bagno deldi Padova Melissa Russo, avrebbe fatto tutto da sola, senza aiuti di terze persone, partorendo la bimba neldella casa adiacente il, e provocandone l’annegamento.

