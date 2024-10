F1, Jos Verstappen ne ha per tutti: “Max penalizzato perchè poco amato. La Red Bull? Più lenta delle Haas…” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ne ha per tutti Jos Verstappen. Il padre del tre-volte campione del mondo di Formula Uno solitamente è un personaggio che non ama tenersi dentro quello che pensa e, a quanto pare, non l’ha fatto nemmeno questa volta. Il Gran Premio del Messico non è minimamente andato giù all’ex pilota della massima categoria del motorsport che ha attaccato tutto e tutti in vista del prossimo appuntamento in Brasile. Gli argomenti più importanti? Le penalizzazioni che sono state comminate al portacolori del team Red Bull e non ultima, una RB20 che sta vivendo una involuzione tecnica notevole. La vettura che, fino a pochi mesi fa, dominava in lungo ed in largo, è scomparsa, tanto che “Super Max” non vince una gara domenicale da ben 10 appuntamenti. Qualcosa di incredibile. Oasport.it - F1, Jos Verstappen ne ha per tutti: “Max penalizzato perchè poco amato. La Red Bull? Più lenta delle Haas…” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ne ha perJos. Il padre del tre-volte campione del mondo di Formula Uno solitamente è un personaggio che non ama tenersi dentro quello che pensa e, a quanto pare, non l’ha fatto nemmeno questa volta. Il Gran Premio del Messico non è minimamente andato giù all’ex pilota della massima categoria del motorsport che ha attaccato tutto ein vista del prossimo appuntamento in Brasile. Gli argomenti più importanti? Le penalizzazioni che sono state comminate al portacolori del team Rede non ultima, una RB20 che sta vivendo una involuzione tecnica notevole. La vettura che, fino a pochi mesi fa, dominava in lungo ed in largo, è scomparsa, tanto che “Super Max” non vince una gara domenicale da ben 10 appuntamenti. Qualcosa di incredibile.

