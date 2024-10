Elezioni in Liguria, i flussi parlano chiaro: i motivi della vittoria di Bucci (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Liguria Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione. Una vittoria arrivata per una manciata di voti, ma i flussi parlano chiaro È un centrodestra che in Liguria si conferma alla guida della Regione. La vittoria di Marco Bucci è arrivata per una manciata di voti ed ora è tempo di analizzare da una coalizione e dall’altra i flussi e capire i motivi del successo o della sconfitta. La certezza ad oggi è rappresentata dal fatto che Matteo Renzi è stato ancora una volta decisivo. Il leader di Italia Viva rinunciando a scendere in campo con i suoi candidati dopo il veto di Conte ha dato una mano sicuramente molto importante al centrodestra. Marco Bucci (Ansa) – cityrumors. Cityrumors.it - Elezioni in Liguria, i flussi parlano chiaro: i motivi della vittoria di Bucci Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) InMarcoè il nuovo presidenteRegione. Unaarrivata per una manciata di voti, ma iÈ un centrodestra che insi conferma alla guidaRegione. Ladi Marcoè arrivata per una manciata di voti ed ora è tempo di analizzare da una coalizione e dall’altra ie capire idel successo osconfitta. La certezza ad oggi è rappresentata dal fatto che Matteo Renzi è stato ancora una volta decisivo. Il leader di Italia Viva rinunciando a scendere in campo con i suoi candidati dopo il veto di Conte ha dato una mano sicuramente molto importante al centrodestra. Marco(Ansa) – cityrumors.

Flussi elettorali, in Liguria gli elettori centristi vanno a destra

Roma — Gli elettori dell’ex Terzo polo, in Liguria, hanno scelto Marco Bucci, che ha vinto su Andrea Orlando per 8.418 voti. Diversi i fattori che hanno contribuito al risultato, tra questi il soccors ...

Analisi dei flussi elettorali in Liguria: centrodestra in crescita

Nell’analisi dei flussi elettorali condotta dall’Istituto Cattaneo, emerge un quadro chiaro riguardo alle recenti elezioni regionali in Liguria. Il confronto tra il voto delle ultime elezioni europee ...

Flussi elettorali: i centristi si sono buttati a destra

Quando si perde per 8.424 voti un’elezione regionale la tentazione di prendersela con il primo che passa è forte. “Se non avessimo rotto con Renzi”; “Se Grillo e Conte non avessero litigato”; “Se la c ...

“Basta ai veti di Conte. Dopo la Liguria Schlein deve imporre la sua leadership”. Parla Gualmini

L'eurodeputata del Pd (ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna) dopo il voto ligure: "Il veto a Renzi ci ha fatto perdere, una follia" ...