Yes Weekend racconta i tesori della piana di Lucca | un viaggio tra storia e tradizioni su Sky Tg24

Lucca, martedì 29 ottobre 2024 – Un'importante vetrina nazionale per la piana di Lucca arriva con il programma "Yes Weekend" di SKY Tg24, dedicato ai viaggi e al turismo. Sabato 23 novembre alle ore 18.12, e in replica domenica 24, Sara Brusco e Gian Marco Tavani guideranno gli spettatori in un viaggio tra i tesori della piana di Lucca, esplorando storia, tradizioni e gastronomia di una terra ricca di fascino. La puntata condurrà gli spettatori dal centro storico di Lucca, con le iconiche mura e la torre Guinigi, ai paesaggi di Capannori, Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica. Un viaggio di 12 minuti che unirà storytelling e divulgazione in un format dinamico e leggero, con l'obiettivo di incuriosire il pubblico e spingerlo a scoprire di persona le bellezze del luogo.

"Yes weekend", i tesori della Piana di Lucca protagonisti su Sky Tg24

Sabato 23 novembre alle 18,12 in chiaro Sara Brusco e Gian Marco Tavani guideranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta del territorio ...

