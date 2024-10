Lanazione.it - Spezia e provincia alle regionali: mappa del voto, Bucci vince in 17 comuni, a Orlando il capoluogo

(Di martedì 29 ottobre 2024) La, 29 ottobre 2024 – Dell’importanza del ponente si è già parlato, con i voti di Imperia che forse sono stati decisivi per la vittoria die del centrodestra. Del trionfo del Partito Democratico a Genova, che pure è la città del vincitore, è stato detto tutto. Ma come hanno votatoe idella2024? Qui, nella terra del candidato, il competitor di centrosinistra ha sì vinto ma non ha stravinto.e Sarzana, crollo affluenzaelezioniin Liguria. Non viene superato il 50% A livello circoscrizionale, ovvero sommando i voti die di tutta laconquista il 50.3% delle preferenze. Quattro punti sotto circa c’è, che si ferma al 46.1%. Briciole per gli altri, con Nicola Rollando (Potere al Popolo – Rifondazione) che conquista quasi 900 voti ottenendo lì1%.