Spal di nuovo beffata da una palla inattiva, la Pianese pareggia al 91'

(Di martedì 29 ottobre 2024) La maledizione delle palle inattive colpisce ancora. Stavolta in pieno recupero, quando la vittoria contro la– seppur in maniera sporca e sofferta – sembrava cosa fatta. Dopo il vantaggio firmato da Rao a metà della ripresa invece lasi fa dibeffare sugli sviluppi di un corner, con Mignani che regala alla matricola toscana un punto ormai insperato. Mister Dossena recupera Arena e Bassoli e li manda subito in campo, rispettivamente a destra e sinistra di una difesa a tre che ha in Nador il perno centrale. Per il resto, sono confermate le indicazioni della vigilia, con Radrezza che ritrova la maglia da titolare in cabina di regia dopo un mese (era partito dalla panchina nelle quattro gare precedenti). Niente turnover in attacco, dove l'allenatore rinnova la fiducia a Karlsson e Rao, la coppia di punte titolari da quando laha virato sul 3-5-2.