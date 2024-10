Sicilia, l’Ars lavora per far slittare ancora il voto sulle province e per conservare la specie (Di martedì 29 ottobre 2024) Sapete come si chiama un posto dove non fanno andare a votare? Si chiama Sicilia. Ed è così da più di 10 anni, con buona pace della Corte costituzionale, delle sue sentenze e bla bla bla. Per capire cosa sta succedendo in una Regione a Statuto specialissimo bisogna risalire all’epoca Renzi. Tra uno “stai sereno” a sinistra e un occhiolino a Berlusconi “il Nazareno”, Matteo si era messo in testa di cambiare l’Italia fino all’osso. Voleva raddrizzarla (?) ma ne uscì fuori una stortura, una riforma sghemba, a metà. Sì alla legge Delrio, no al referendum. Il risultato fu che le province non vennero abrogate, ma trasformate in Enti amministrativi di secondo livello con elezione a suffragio ristretto. Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, l’Ars lavora per far slittare ancora il voto sulle province e per conservare la specie Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sapete come si chiama un posto dove non fanno andare a votare? Si chiama. Ed è così da più di 10 anni, con buona pace della Corte costituzionale, delle sue sentenze e bla bla bla. Per capire cosa sta succedendo in una Regione a Statuto specialissimo bisogna risalire all’epoca Renzi. Tra uno “stai sereno” a sinistra e un occhiolino a Berlusconi “il Nazareno”, Matteo si era messo in testa di cambiare l’Italia fino all’osso. Voleva raddrizzarla (?) ma ne uscì fuori una stortura, una riforma sghemba, a metà. Sì alla legge Delrio, no al referendum. Il risultato fu che lenon vennero abrogate, ma trasformate in Enti amministrativi di secondo livello con elezione a suffragio ristretto.

