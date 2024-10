Ilgiorno.it - Pronte le luminarie di Natale. Già comparse le decorazioni ispirate ai cerchi olimpici

(Di martedì 29 ottobre 2024) Mentre dalle vetrine occhieggiano ancora inquietanti zucche di Halloween e costumi ispirati all’horror e le temperature miti fanno pensare più a un gelato che alla cioccolata calda, Sondrio dichiara iniziato il periodo natalizio. La sorpresa l’hanno avuta un po’ tutti, domenica, perché il lavoro condotto da una squadra di professionisti in una manciata di ore ha fatto comparire in lunghi tratti delle vie del centro un tripudio di sfere dorate appese a fili punteggiati di lampadine. Le operazioni sono proseguite anche nella giornata di ieri e sono finalizzate a comporre le nuovedi quello che l’amministrazione comunale ha già battezzato "unlungo tre anni". Il progetto, che vede in stretta sinergia Comune di Sondrio e commercianti, è stato elaborato ad hoc da una società di Bergamo e si articola appunto su un triennio, novità assoluta per il Sondrio.