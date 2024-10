Unlimitednews.it - In arrivo su Netflix la serie su Ayrton Senna

(Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Prima ancora di salire su una macchina, sapevo di essere nato per correre” dice, interpretato da Gabriel Leone in “”. L’attesissima produzione brasiliana di, indal 29 novembre. Nel corso dei sei episodi,mostrerà, per la prima volta, il viaggio di trionfi, delusioni, gioie e dolori di, svelando la sua personalità e le sue relazioni personali. Laracconterà la storia del tre volte campione del mondo di Formula 1 dall’inizio della carriera automobilistica, dal trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.