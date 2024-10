Sara uccisa a 18 anni con trenta forbiciate al volto e all'addome, il vicino: "Non so perché l'ho fatto" (Di lunedì 28 ottobre 2024) La 18enne Sara Centelleghe è stata uccisa la notte tra venerdì e sabato scorso a colpi di forbici: una trentina forbiciate assestate al viso e all'addome dal suo vicino di casa, Jashandeep Deep Badhan, un elettricista di origini indiane. Per questo il pm titolare del caso sta valutando anche Europa.today.it - Sara uccisa a 18 anni con trenta forbiciate al volto e all'addome, il vicino: "Non so perché l'ho fatto" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La 18enneCentelleghe è statala notte tra venerdì e sabato scorso a colpi di forbici: una trentinaassestate al viso e all'dal suodi casa, Jashandeep Deep Badhan, un elettricista di origini indiane. Per questo il pm titolare del caso sta valutando anche

