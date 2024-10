Calciomercato.it - Roma, Juric non le manda a dire: “Abbiamo buttato tutto nel cesso”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Intervistato ai microfoni di DAZN, Ivanha commentato così la pesante sconfitta subita dalla suacontro al Fiorentina Il poker della Fiorentina rovina i piani di riscossa dellae fa traballare in maniera pericolosa la panchina di. Il risultato maturato al ‘Franchi’ legittima una superiorità tattica a tratti evidentissima, con i giallorossi quasi mai in partita e per tutta la gara costretti ad inseguire. Ai microfoni di DAZN, Ivanha commentato gli sviluppi della gara non nascondendo tutta la sua delusione:non le: “nel” (LaPresse) – Calciomercato.it“Staserasbagliatosia nel gioco che nell’atteggiamento come se avessimo dimenticato tutti i quaranta giorni di lavoro. Ci sono rimasto male, ho visto pochissima concentrazione, pochissima attenzione.