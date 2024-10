Terzotemponapoli.com - Napoli-Roma, biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di martedì 29 ottobre

(Di lunedì 28 ottobre 2024) SSCcomunica che aore 12:00 di292024 saranno inpervs, match che si disputerà domenica 24 Novembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase disarà riservata agli Abbonati SSCN 24/25, i quali potranno acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili. Ladeisi articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un Abbonamento SSCN 24/25, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) dilibera aperta a tutti.