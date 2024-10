Grande Fratello le anticipazioni di stasera | il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato La reazione di Javier Martinez

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tanti nuovi colpi di scena ci saranno questa sera al: daldiall’arrivo di una nuova concorrente, già nota al pubblico di Canale 5. L’appuntamento con Alfonso Signorini è oggi, lunedì 28 ottobre, alle ore 21:30. Questa sera va in onda la decima puntata del reality show e i colpi di scena non mancheranno. Alfonso Signorini è pronto per accogliere in studio, i due concorrenti faranno rientro nella Casa più spiata d’Italia dopo aver trascorso una settimana in trasferta alspagnolo. Tanto attesa è ladiquando si renderà conto che i due inquilini non sono stati davvero eliminati dal